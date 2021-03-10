Телефонные мошенники начали применять новый способ обмана над россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

Отмечается, злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками полиции, которые якобы расследуют дело об утечке персональных данных.

Так, корреспонденту позвонил неизвестный, назвал номер жетона и начал уверять, что кто-то «по нотариально заверенной доверенности» пытается снять деньги с его счета в банке. Мошенник хотел узнать, к услугам каких кредитных организаций обращается его жертва, чтобы якобы начать проверку.

Журналист положил трубку и набрал официальный номер своего банка. Там ему пояснили, что он разговаривал с мошенником, так как сотрудники правоохранительных органов никогда не будут спрашивать информацию о счетах и обратятся прямо в банк.

Ранее эксперт назвал сообщения, которые лучше не оставлять в смартфоне.