Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в местах лишения свободы

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий отключать от обслуживания сотовые номера, используемые заключенными в местах лишения свободы. Документ опубликован на портале правовой информации.

С инициативой 9 января выступили зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, глава комитета Василий Пискарев, а также председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В законе предлагается операторам прекращать обслуживать номера, которые используют осужденные в местах лишения свободы, подозреваемые, обвиняемые или осужденные в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Притом прекратить услуги связи можно будет на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Как считают авторы законопроекта, блокировка sim-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.

Ранее операторы и эксперты заявили «Газете.Ru», что данный проект может помешать «законопослушным абонентам», а также заключенным, которые хотят связаться с близкими.