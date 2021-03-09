Путин наделил ЦИК правом просить удалять незаконную агитацию в интернете

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин одобрил закон, который наделяет ЦИК РФ и избиркомы регионов правом обращаться в Роскомнадзор с просьбой пресечь распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.

Документ, подписанный главой государства, появился на портале правовой информации. Известно, что авторами проекта закона стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

Помимо наделения ЦИКа прав по обращению в Роскомнадзор, закон предусматривает, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона. Кроме того, территориальные избирательные комиссии теперь смогут обращаться в Роскомнадзор и просить удалять незаконные агитационные материалы.

Таким образом, владелец ресурса должен удалить незаконные агитматериалы в течение суток. В случае невыполнения требований Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы.

9 марта Путин увеличил штрафы до 500 тыс. рублей за незаконную агитацию на выборах.