Путин наделил ЦИК правом просить удалять незаконную агитацию в интернете

Президент России Владимир Путин одобрил закон, который наделяет ЦИК РФ и избиркомы регионов правом обращаться в Роскомнадзор с просьбой пресечь распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах.

Документ, подписанный главой государства, появился на портале правовой информации. Известно, что авторами проекта закона стала группа депутатов вместе с главами комитетов по информационной политике Александром Хинштейном и по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

Помимо наделения ЦИКа прав по обращению в Роскомнадзор, закон предусматривает, что особенности изготовления и распространения агитационных материалов могут быть установлены ЦИК РФ с учетом требований федерального закона. Кроме того, территориальные избирательные комиссии теперь смогут обращаться в Роскомнадзор и просить удалять незаконные агитационные материалы.

Таким образом, владелец ресурса должен удалить незаконные агитматериалы в течение суток. В случае невыполнения требований Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы.

9 марта Путин увеличил штрафы до 500 тыс. рублей за незаконную агитацию на выборах.