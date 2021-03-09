Эксперт рассказала, чьи фото не следует постить в соцсетях

Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова рассказала агентству «Прайм», что исключительные права на любую фотографию принадлежат тому, кто ее сделал. Она напомнила, что об этом прямо сказано в Гражданском кодексе России. Это означает, что за использование или публикацию чужого фото в соцсетях может грозить штраф и даже уголовная ответственность, указала эксперт.

Чтобы этого избежать, следует перед размещением фото, к примеру, в Instagram, получить согласие правообладателя. Однако согласие есть явное и предполагаемое.

«Например, ставя хэштег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей, и они могут репостнуть фото», — сказала Соколова.

По ее словам, такой вид согласия является спорным. «Лучше спросить напрямую в комментариях под этим фото, либо написать в директ», — посоветовала эксперт.

Соколова также отметила, что в случае нарушения требования на получение явного согласия правообладатель может обратиться в суд и потребовать возмещения. Кроме штрафа за данное нарушение может последовать административное наказание (ст. 7.12 КоАП РФ), либо уголовное — ст. 146 УК РФ.

Ранее эксперт назвала темы, с которыми необходимо быть осторожнее в соцсетях.