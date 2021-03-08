Захарова обвинила западные соцсети в нарушении законов России

Западные интернет-гиганты зачастую игнорируют российские законы, а иногда допускают их нарушение, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА «Новости».

По словам Захаровой, зарубежные соцсети оперируют в российской среде, но «зачастую никаким российским законам не подчиняются».

«Мало того - иногда [компании] напрямую нарушают [законы], и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо», – рассказала представитель МИДа.

При этом она добавила, что данная проблема касается не только России, но и ряда стран Запада.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что действия интернет-гигантов, блокирующих или удаляющих политический контент, требуют регулирования.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.

8 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры для защиты российских средств массовой информации от блокировок со стороны глобальных IT-компаний.