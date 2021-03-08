Захарова обвинила западные соцсети в нарушении законов России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в... Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
РИА «Новости»

Западные интернет-гиганты зачастую игнорируют российские законы, а иногда допускают их нарушение, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью РИА «Новости».

По словам Захаровой, зарубежные соцсети оперируют в российской среде, но «зачастую никаким российским законам не подчиняются».

«Мало того - иногда [компании] напрямую нарушают [законы], и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо», – рассказала представитель МИДа.

При этом она добавила, что данная проблема касается не только России, но и ряда стран Запада.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что действия интернет-гигантов, блокирующих или удаляющих политический контент, требуют регулирования.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.

8 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые меры для защиты российских средств массовой информации от блокировок со стороны глобальных IT-компаний.