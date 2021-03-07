WP: в США создадут кибергруппу из-за взлома систем Microsoft

Белый дом изучает возможность создания координационной кибергруппы для оценки масштаба и опасности атаки на серверы Microsoft, пишет The Washington Post.

По данным газеты, встреча представителей нескольких федеральных ведомств по этому вопросу пройдет на следующей неделе. В Пентагоне, Агентстве по национальной безопасности и министерстве внутренней безопасности выразили обеспокоенность проблемами в сдерживании угрозы.

Ранее Microsoft сообщила об обнаружении четырех критических уязвимостях нулевого дня в своем сервисе для обмена сообщениями. По информации компании, найденными пробелами в безопасности уже воспользовалась профессиональная группировка хакеров из Китая — Hafnium, которые атаковали ряд американских ведомств, организаций, вузов, правительственных подрядчиков, НКО и аналитических центров с целью кражи секретных данных.