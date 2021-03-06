Названы темы, с которыми нужно быть осторожнее в соцсетях

Партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова назвала темы, которые лучше не поднимать в соцсетях. Об этом сообщает «Прайм».

По ее словам, в интернете не стоит вести себя агрессивно, броско высказываться о религии, запрещенных в России организациях, спорных теориях, действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. Эксперт отметила, что в лучшем случае с пользователем сети проведут беседу, а в худшем — накажут административным штрафом или вовсе заведут уголовное дело.

Помимо избегания чувствительных тем Соколова советует придерживаться простых правил безопасности: не публиковать личные данные в открытом доступе, например, адрес проживания и не привлекать лишнего внимания своим поведением.