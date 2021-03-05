В Минцифры пообещали, что россияне не останутся без домашнего интернета

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров заявил, что россияне не останутся без домашнего интернета. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», — сообщил Канцуров.

Он добавил, что операторы связи уже сейчас могут использовать другие выделенные им диапазоны частот, чтобы предоставлять абонентам доступ к интернету, однако для этого компаниям придется своевременно заменить оборудование у клиентов. Канцуров отметил, что перебои со связью могут коснуться крайне небольшого количества россиян.

Ранее в РБК появилась информация, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключиться в ближайшие дни из-за завершения срока действия разрешения на использование частот 3,4–3,6 ГГц.