РБК: часть россиян в ближайшее время могут остаться без домашнего интернета

Операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет придется отключиться в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что это связано с окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года. Согласно документу, компании, которые получили частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, могут пользоваться ими на протяжении 10 лет.

По словам собеседника издания, этот вопрос должен был быть ключевым на первом заседании ГКРЧ в 2021 году. Однако оно до сих пор не состоялось. В связи с этим, те компании, которые сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта будут вынуждены выключить передатчики.

Он также добавил, что продление этого срока обговаривалось с представителями комиссии еще в 2020 году.