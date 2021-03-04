Глава YouTube рассказал, когда разблокируют канал Трампа

Видеохостинг YouTube разблокирует канал бывшего президента США Дональда Трампа, когда снизятся риски подстрекательства к насилию. Об этом заявила генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки, пишет ТАСС.

«Канал остается закрытым, потому что мы видим риск подстрекательства к насилию. Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился», — сказала она.

В то же время Воджицки подчеркнула, что ограничения работы Конгресса, усиление охраны Капитолия и другие события доказывают, что риски по-прежнему высоки.

Ранее YouTube удалил ролик RT с выступлением Трампа.