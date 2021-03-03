В России предложили разрешить торговать обезличенными данными граждан
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило разрешить торговать обезличенными данными россиян при соблюдении нескольких условий. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок к законопроекту, уточняющему порядок получения разрешения на использование персональных данных.
«Законопроект позволит повысить эффективность системы защиты прав субъектов персональных данных — наших граждан, а также даст возможность бизнесу использовать данные, полученные в результате обезличивания», — приводятся слова исполняющего обязанности директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрия Реуцкого.
По его словам, одновременно данные будут безопасно обрабатываться и храниться.
Отмечается, что обезличить данные будет можно только с согласия пользователя за исключением особых случаев — опасности для жизни и здоровья и других угроз для важных интересов субъекта персональных данных.
Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать от имени «Госуслуг».