Илон Маск хочет создать новый город в Техасе

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе. Об этом он сообщает у себя в Twitter.

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», — написал он.

Известно, что по площади этот город будет значительно больше деревни Бока-Чика, где находится космодром SpaceX. Кроме того, в Старбэйз будут «очень» хорошо относиться к собакам, пишет РИА Новости. Агентство также отмечает, что в конце 2020 года Маск переехал из Калифорнии в Техас.

Ранее предприниматель заявил о готовности распродать все свое имущество ради строительства города на Марсе. Маск уверен, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. «Для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов», - отметил он.