YouTube удалил ролик RT с выступлением Трампа
Карина Казанцева
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YouTube удалил ролик RT с выступлением бывшего президента США Дональда Трампа на конференции в Орландо. Об этом сообщил телеканал в Telegram.
В своей речи Трамп заявил, что может баллотироваться на президентский пост в 2024 году. После этого RT получил предупреждение от YouTube, спустя несколько часов видео было удалено.
«Якобы там было «недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech (оскорбительная речь Трампа), хотя это прямой эфир без комментариев», — говорится в сообщении телеканала.
В СМИ подчеркнули, что у других изданий, например, у Reuters, The Independent, ABC, видео сохранилось.
Ранее YouTube удалил видеоролик об акциях протеста в странах ОБСЕ.
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