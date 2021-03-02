YouTube удалил ролик RT с выступлением Трампа

YouTube удалил ролик RT с выступлением бывшего президента США Дональда Трампа на конференции в Орландо. Об этом сообщил телеканал в Telegram.

В своей речи Трамп заявил, что может баллотироваться на президентский пост в 2024 году. После этого RT получил предупреждение от YouTube, спустя несколько часов видео было удалено.

«Якобы там было «недостаточно контекста, который дополнительно описывает и демонстрирует, что это Trump's violative CPAC speech (оскорбительная речь Трампа), хотя это прямой эфир без комментариев», — говорится в сообщении телеканала.

В СМИ подчеркнули, что у других изданий, например, у Reuters, The Independent, ABC, видео сохранилось.

Ранее YouTube удалил видеоролик об акциях протеста в странах ОБСЕ.