Песков посетовал на отсутствие ответа от Маска после идеи пообщаться с Путиным в Clubhouse

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получил ответа от американского миллиардера Илона Маска относительно его предложения пообщаться с россиянами в социальной сети Clubhouse.

«Видимо, было недоразумение, чтобы уточнить детали. Мы не получили никакого ответа, скорее всего эта тема исчерпана», — сказал Песков.

В середине февраля Маск обратился к аккаунту Кремля в Twitter на английском и русском языках с приглашением провести встречу в приложении Clubhouse. Позже Песков заявил, что предложение интересное, однако необходимо «сначала разобраться» и все проверить.