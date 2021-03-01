Правительство продлило срок въезда в РФ по специальному приложению

Кабмин РФ продлил до 1 апреля срок въезда в страну по приложению «Путешествую без COVID-19», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Как пояснили в правительстве, граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут въезжать в РФ через Армению и Белоруссию в упрощенном порядке с использованием приложения «Путешествуй без COVID».

«Приложение позволяет хранить результаты тестов и QR-коды. Функционал приложения позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну, как визуально (зеленый цвет QR-кода «свежего» теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне», — говорится в сообщении.

Ранее срок применения был установлен до 1 марта.