Еще один депутат Госдумы сообщил о взломе аккаунта в соцсети
Семён Сонный
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Глава комитета Государственной думы по информационный политике Александр Хинштейн сообщил о взломе своей страницы в Twitter.
«Вслед за коллегами и мой аккаунт подвергся взлому. Хакеры написали злобный и обидный твит от моего имени — слава Богу, только один», – написал депутат.
Он призвал «чаще менять пароли» от социальных сетей.
27 февраля стало известно, что мошенники взломали аккаунт лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова в Facebook.
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