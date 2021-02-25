Общественная палата назвала Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту

Социальные сети Twitter, Facebook и Instagram возглавили антирейтинг по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки, сообщает РИА «Новости». Об этом заявила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина во время круглого стола «Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом».

«Противоправный контент был выявлен на всех платформах без исключения, как у иностранных, так и у российских ресурсов. Но важно отметить, что у различных платформ очень разных подход к борьбе с распространением такого противоправного контента», — сказала Мизулина.

По ее словам, на территории России антилидером среди соцсетей стал Twitter, где на один противоправный материал приходится 10 465 пользователей. Второе место занял Facebook, третье — Instagram.

Мизулина уточнила, что при составлении рейтинга учитывалось общее количество неудаленных материалов, наличие или отсутствие представительства в России, оперативность реагирования на запросы пользователей. Также оценивалось количество случаев блокировки аккаунтов пользователей из-за политической цензуры.

Деструктивный контент включает в себя детскую порнографию, публикации, популяризирующие наркотики, материалы террористической и экстремистской направленности, а также оскорбление государственных символов.

Ранее Twitter заблокировал сотню аккаунтов, связанных с Россией.