ФАС вынесла предупреждение «Яндексу» за неравные условия в поисковой выдаче

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение компании «Яндекс» за неравные условия в поисковой выдаче и призвала прекратить давать преимущество своим ресурсам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь компания обязана обеспечить такие сервисы доступом к таким же специальным возможностям по продвижению в поисковой выдаче, которым обладают собственные ресурсы «Яндекса». В частности, как отмечают в ФАС, сервисы компании применяют интерактивные обогащенные ответы в выдаче по поиску пользователей. Сторонние ресурсы не имеют такой возможности.

Служба обязала «Яндекс» разместить условия для получения доступа к таким возможностям для сторонних сервисов. Кроме того, компания должна информировать ФАС о принятых мерах, а также предоставлять соответствующие документы.

Ранее в «Яндексе» исключили ручное вмешательство в поисковую выдачу.