Феминистка объяснила причину блокировки Минаева в Clubhouse

Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев был заблокирован в соцсети Clubhouse после высказывания в ходе дискуссии «Внимание, токсично: адекватный феминизм», которое повлекло за собой критику со стороны слушателей. Об этом пишет «Подъем».

По словам самого Минаева, его аккаунт был заблокирован из-за «коллективного стукачества».

В свою очередь участница обсуждения Лиза Лазерсон заявила, что «никакого коллективного доноса не было».

«Люди просто не знали, как поддержать девочек и высказать фи Минаеву и компании. Нам самим было не до этого», — сказала она.

При этом Лазерсон добавила, что прямых оскорблений Минаев не высказывал, но «вся эта комната сама собой являла то, с чем борется феминизм».

Ранее главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.