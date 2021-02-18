Песков оценил возможность общения Кремля с россиянами в Clubhouse

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль работает над предложением американского бизнесмена Илона Маска о беседе в Clubhouse.

«Мы как раз сейчас работаем над тем, чтобы выяснить, что имелось в виду в приглашении господина Маска, общение именно в этой сети или в целом общение. Пока точных деталей здесь мы не имеем, этой информацией мы не располагаем, но рассчитываем, что уже в ближайшие дни мы получим ясность и по деталям этого предложения», — сказал пресс-секретарь.

При этом он отметил, что у Кремля нет официальных аккаунтов в соцсетях, так как «существующих механизмов по распространению информации» и доведения ее до общества достаточно.

«У Кремля нет аккаунтов как таковых официальных в социальных сетях. Есть у нас в Twitter, но это не прямой аккаунт, это фактически зеркало ленты нашего сайта», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривают ли в администрации президента Clubhouse, как площадку для взаимодействия с аудиторией.

Вместе с тем Песков добавил, что это социальная сеть действительно на слуху и в России наблюдается ажиотажный интерес.

Ранее Маск обратился к аккаунту Кремля в Twitter на английском и русском языках с приглашением провести встречу в приложении Clubhouse. Песков в свою очередь заявил, что предложение интересное, однако необходимо «сначала разобраться» и все проверить.