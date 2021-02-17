В Госдуме рассказали о сложностях борьбы с экстремизмом в Clubhouse

Приложение будет иметь успех в том случае, если разработчики внедрят технологии по выявлению экстремизма и политических манипуляций, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Взрывной рост аудитории ставит вопрос о том, как в голосовых чатах бороться с экстремизмом, расизмом или простым хулиганством. Как не допустить политических манипуляций. Проблема даже не в том, что эти вещи нарушают законы большинства стран. А в том, что они делают общение некомфортным. Эффективных наработок по модерации голосовых чатов в масштабе всего мира просто нет. Если разработчики Clubhouse справятся с этими двумя вызовами — их приложение войдет в историю. Если нет, популярность спадет очень быстро», — пояснил «Газете.Ru» депутат.

Приложение Clubhouse — это социальная сеть. Общение происходит через голосовое общение в реальном времени без возможности записи. Clubhouse был запущен еще в прошлом году, но особую популярность у российских пользователей завоевал лишь в феврале этого года. Пока платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, и только по специальному приглашению от уже зарегистрированного пользователя.