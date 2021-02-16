Электроника может значительно подорожать в России

Электроника в России может значительно подорожать из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отечественных производителей техники.

По словам экспертов, дефицит чипов возник в результате замедления поставок и роста спроса на них в период пандемии коронавируса. Предполагается, что проблема будет более ощутимой с задержкой поставок. Специалисты уточнили, что проблема касается сфер автоэлектроники, телекоммуникаций и промышленной электроники.

Отмечается, что российские производители электроники в основном нуждаются не в чипах, а в готовых модулях.

«То есть дефицит чипов ударит по ним с задержкой в три-шесть месяцев, а сегодня проблемы, скорее, с удлинением сроков поставки из-за жестких карантинных мер в Китае», — уточнила директор по стратегическому развитию ПАО «Микрон» Карина Абагян.

По мнению гендиректора компании GS Nanotech Олега Кима, такая проблема появилась в результате того, что ведущие производители электроники создали запасы на своих складах, как это было весной 2020 года из-за пандемии, когда отрасль столкнулась с дефицитом компонентов, несмотря на то что ведущие производители чипов не останавливали производство.

«Возникшее из-за этого лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов», — выразил мнение Ким.

Он также добавил, что полупроводники для электроники массового спроса в России не производятся, то есть не будет хватать и их.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки в целом в мире полупроводниковых микросхем электроника российского производства может подорожать на 50%.