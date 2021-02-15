Соловьева заблокировали в Clubhouse
Карина Казанцева
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Телеведущего Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse. Об этом он сообщил в Telegram.
Ведущий выложил скриншот, подтверждающий блокировку, и написал: «Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети».
По мнению Соловьева, это показывает реальную «ценность свобода слова» в приложении. Он отметил, что не знает причину блокировки, но, по некоторым данным, это связано с коллективной жалобой.
Ранее Clubhouse заподозрили в связях с Китаем.
Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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