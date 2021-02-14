Эксперты рассказали о самых популярных видах мошенничества в сети

Эксперты заявили, что на фоне пандемии коронавируса выросло число мошенников в сети. О сценариях и видах мошенничества в интернете, распространенных в 2020 году, рассказали специалисты «Лаборатории Касперского» и «Тинькофф» сервису для размещения объявлений «Авито».

В 2020 году вырос российский рынок электронной коммерции, но с притоком пользователей на электронные площадки увеличилось и число мошенников. Около 60% успешных мошеннических атак в прошлом году проходили по стандартному сценарию покупки или продажи товаров в интернете.

«Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тыс. рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем 6 тыс. рублей», — заявили аналитики.

Притом одним из самых популярных схем обмана россиян в сети стал фишинг — создание копий известных сайтов и платежных форм: было обнаружено свыше 7,4 тыс. подобных мошеннических ресурсов, передает данные специалистов RT.

Эксперты посоветовали регулярно обновлять приложения на гаджетах, создавать сложные пароли для аккаунтов, проверять названия сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. Это должно обезопасить граждан в сети.

Ранее столичная прокуратура предупредила об активности мошенников перед праздниками.