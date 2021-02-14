Путин не исключил отключения зарубежных интернет-платформ при враждебных действиях против РФ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами российских СМИ заявил, что РФ может принять меры против зарубежных интернет-платформ в случае их враждебных действий и при наличии отечественных альтернатив. Фрагменты встречи показал телеканал «Россия-24».

По словам Путина, у него нет желания что-то искусственно «свинчивать и закручивать».

«Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», — сказал Путин.

Президент отметил, что в России не будут ничего «сворачивать», пока в стране не будет своего аналогичного продукта.

«И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — сказал он.

Он подчеркнул, что власти не будут делать ничего, что создавало бы проблемы гражданам.