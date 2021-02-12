Лукашенко заявил о необходимости переходить на кнопочные телефоны из-за слежки США
Антон Демидов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ведут слежку за пользователями смартфонов. Его словам приводит ТАСС.
Глава республики заявил, что нужно переходить на кнопочные телефоны, поскольку через «двенадцатые смартфоны» и «айфоны» американцы «каждую минуту» следят за тем, «где вы находитесь». «Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что «умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны».
Ранее Лукашенко рассказал, что у него нет смартфона.
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