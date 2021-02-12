Лукашенко заявил о необходимости переходить на кнопочные телефоны из-за слежки США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США ведут слежку за пользователями смартфонов. Его словам приводит ТАСС.

Глава республики заявил, что нужно переходить на кнопочные телефоны, поскольку через «двенадцатые смартфоны» и «айфоны» американцы «каждую минуту» следят за тем, «где вы находитесь». «Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что «умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны».

Ранее Лукашенко рассказал, что у него нет смартфона.