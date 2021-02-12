«Яндекс» выявил утечку данных почти 5 тысяч почтовых ящиков пользователей

Служба безопасности «Яндекса» во время регулярной проверки обнаружила внутреннюю утечку, в результате которой были скомпрометированы данные 4887 почтовых ящиков. Об этом сообщает сайт компании.

Как сообщается, в ходе внутреннего расследования стало известно, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

«Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса», — указано в сообщении.

Отмечается, что неавторизованный доступ в скомпрометированные аккаунты был заблокирован, их владельцам прислали уведомления о необходимости смены пароля.