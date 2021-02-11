Instagram введет вечную блокировку за оскорбления в личных сообщениях

Социальная сеть Instagram введет вечную блокировку пользователей, уличенных в разжигании ненависти в личных сообщениях. Об этом говорится в блоге соцсети.

«Мы также отключим новые учетные записи, созданные для обхода наших ограничений на обмен сообщениями, и продолжим отключать учетные записи, которые, как мы обнаружили, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений», — говорится в сообщении.

Нововведение связано с ситуацией в Великобритании, где футболисты подвергались расистским оскорблениям в Instagram после поражений в матче.

Социальная сеть Instagram ранее удалила аккаунт племянника президента США Джона Кеннеди, экологического активиста и юриса Роберта Кеннеди-младшего из-за ложных высказываний о коронавирусе.