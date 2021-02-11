Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о коронавирусе

Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника президента США Джона Кеннеди, экологического активиста и юриса Роберта Кеннеди-младшего из-за ложных высказываний о коронавирусе. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Мы удалили этот аккаунт за неоднократную публикацию опровергнутых заявлений о коронавирусе и вакцинах», — говорится в заявлении компании.

Роберт Кеннеди-младший неоднократно критиковал вакцины. В то же время он заявил, что поддерживает безопасные препараты, все его дети получают прививки.

Ранее в Facebook заявили, что будут удалять фейки об опасности вакцин от коронавируса.