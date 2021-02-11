Ученые научили свиней играть в видеоигры

Ученые из Университета Пердью в США обучили свиней играть в видеоигры. Об этом сообщает Frontiers in Psychology.

Так, в ходе эксперимента свиньям показали, как пользоваться джойстиком, который подключен к компьютеру. Всего в опыте участвовали четыре особи мини-пиги Эбони и Айвори, а также йоркширские Гамлет и Омлет.

В результате животные научились взаимодействовать джойстиком и следить за происходящим на дисплее.

К настоящему времени ученым уже удалось обучить свиней игре, в которой курсору нужно сталкиваться со стеной. При победе динамики издают специальный звук, а победившее животное получает лакомство.

По итогам эксперимента, лучшими «киберспортсменами» стали Гамлет и Омлет, однако позднее исключили из опыта из-за большого размера, который не позволял им дотянуться до джойстика.