Во Франции разработали тест на COVID-19, который проводится с помощью смартфона

Ученые Университета Лилля во Франции разработали устройство, позволяющее человеку самостоятельно провести тест на коронавирус с помощью мобильного телефона. Об этом сообщает BFM.

По данным телеканала, устройство напоминает по форме флеш-накопитель, который подключается в разъем мобильного телефона. В устройство вставлена одноразовая тестовая полоска, на которую нужно поместить несколько капель жидкости, полученной взятием мазка из носа. Через 10 минут результат теста отображается на экране телефона вместе с графиком и цифровыми показателями.

Коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые и реагирует датчик, поясняют специалисты.

Разработчики утверждают, что устройство способно выявлять наличие вируса в 90% случаев. Устройство уже прошло полные клинические испытания.