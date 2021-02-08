Путин поручил подготовить программу технологичного развития России
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поручил подготовить правительству подготовить программу технологичного развития России. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития, при этом следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств», — сказал Путин.
Глава государства призвал учесть опыт технологических проектов в оборонно-промышленном комплексе. Кроме того, Путин распорядился создать при кабмине комиссию по научно-технологическому развитию.
Ранее президент заявил об ускорении внедрения передовых разработок в период пандемии.
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