Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая Хамданом бен Мухаммедом Аль Мактумом. Об этом сообщает медиаофис правительства эмирата.

В ходе встречи наследный принц заявил о возможности Дубая обеспечить продуктивную среду для роста технологических стартапов, отметив, что ряд самых интересных и успешных цифровых компании мира, таких как Telegram, «решили управлять предприятиями с территории эмирата».

Дуров в свою очередь подчеркнул, что Дубай стал центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на мировой уровень, благодаря экосистеме стартапов, развитой инфраструктуре и благоприятным для бизнеса законодательством.

Ранее сообщалось, что Telegram стал самым популярным для скачивания неигровым приложением в начале 2021 года.