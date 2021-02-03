Роскомнадзор удалил 2,5 тысячи призывов к незаконным акциям в соцсетях

Начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что ведомство выявило в соцсетях около 2,5 тысячи призывов подростков на несанкционированные акции 23 и 31 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января мы наблюдали целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих протестных мероприятиях. В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних», — рассказал он.

Зайцев отметил, что при выявлении таких фактов администрациям этих интернет-площадок направляли уведомление о необходимости удаления соответствующего контента. В целом Роскомнадзором было выявлено и удалено порядка 2,5 тысячи таких призывов, заключил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций.

Ранее социальная сеть TikTok ограничила доступ к двум аккаунтам, в которых публиковались призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях, еще у пяти аккаунтов удалили весь контент, а у четырех был точечно удален запрещенный контент.