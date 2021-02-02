На телефоны Xiaomi запретили устанавливать приложения Google

На телефоны Xiaomi, выпущенные для китайского рынка, запретили устанавливать приложения Google. Об этом сообщили в Gizmochina.

Отмечается, что запрет объясняется несоответствием требованиям, потому что приложения Google нельзя использовать в Китае.

Модели телефонов, в отношении которых действует нововведение, не уточняется.

Ранее Xiaomi внесли в черный список в США.