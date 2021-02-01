Компания Илона Маска обучила обезьяну играть в видеоигры

Американская компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, успешно чипировала обезьяну и обучила ее играть в видеоигры. Об этом сообщает Bloomberg.

«У нас есть обезьяна с имплантом в черепе, которая может играть в видеоигры своим разумом <...> Имплант незаметен, обезьяна счастлива», – рассказал Маск.

В августе 2020 года на презентации Neuralink Илон Маск продемонстрировал свиней с вживленными в мозг чипами. По словам предпринимателя, технология чипирования в будущем может помочь людям, страдающим от нарушений работы головного или спинного мозга.