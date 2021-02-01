В РФ соцсети смогут сами выявлять и блокировать незаконный контент

В России с 1 февраля вступает в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков уточнил, что соцсети обязаны выявлять и осуществлять блокировку таких публикаций.

«В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор», — подчеркнул Зыков.

Он также добавил, что публикация останется заблокированной на время ее оценки, после этого надзорное ведомство примет решение о снятии ограничений или их сохранении.

При этом, по его словам, пользователи смогут обратиться Роскомнадзор для оспаривания блокировки, если они не согласны с таким решением.

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