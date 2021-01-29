Google ответил на требование РКН снять ограничения YouTube на гимн России
Ника Пикекатлет
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Компания Google прокомментировала запрос Роскомнадзора с требованием снять ограничения YouTube на публикацию материалов, которые содержат гимн России. Об этом сообщает РИА «Новости».
В компании отметили, что решение было принято в соответствии с требованием компании Broadcast Music, Inc. (BMI).
Там также назвали претензию российского ведомства необоснованной и призвали ее отозвать.
Днем ранее Роскомнадзор назвал решение YouTube «недопустимым хамством» в отношении всех россиян.
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