Google ответил на требование РКН снять ограничения YouTube на гимн России

Компания Google прокомментировала запрос Роскомнадзора с требованием снять ограничения YouTube на публикацию материалов, которые содержат гимн России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В компании отметили, что решение было принято в соответствии с требованием компании Broadcast Music, Inc. (BMI).

Там также назвали претензию российского ведомства необоснованной и призвали ее отозвать.

Днем ранее Роскомнадзор назвал решение YouTube «недопустимым хамством» в отношении всех россиян.