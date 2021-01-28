Каждый четвертый россиянин признался в непонимании сути информационной безопасности

Порядка 25% опрошенных россиян считают важной цифровую безопасность, но при этом не понимают ее сути. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Viber со ссылкой на результаты своего исследования.

Ко дню международного дня защиты персональных данных специалисты мессенджера провели опрос среди пользователей. Выяснилось, что для 66% россиян цифровая безопасность считается очень важной. Такого же мнения придерживаются 25% пользователей, которые признались, что не вполне понимают суть такой безопасности. Для меньшинства — 9% опрошенных — вопрос цифровой безопасности не имеет значения.

Больше всего, как выяснили в Viber, для россиян важно, чтобы никто не смог читать их переписки, а приложения не требовали лишних данных на устройствах пользователей.

Перевести свое общение с близкими и друзьями в более безопасный мессенджер готовы 73% опрошенных россиян. Еще 14% согласились бы перенести для защиты от кражи данных только общение с самыми близкими.