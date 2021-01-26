В TikTok обнаружили опасную уязвимость

Эксперты обнаружили в социальной сети TikTok уязвимость, позволяющую получить доступ к личным данным в профилях пользователей, заявили в компании Check Point Software Technologies. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уязвимость обнаружена в функции «Найти друзей», с ее помощью киберпреступники могут получить доступ к номерам телефонов, никам и уникальным ID пользователей, а также к фотографиям профиля, указано в сообщении.

Кроме того, уязвимость позволяет получить доступ к ряду настроек, в том числе дает злоумышленникам возможность скрыть профиль и управлять подписками.

«Используя эту уязвимость, киберпреступники могли бы создать базу данных пользователей и их номеров телефонов», – рассказал глава Check Point Software Technologies по исследованию уязвимостей продуктов Одед Вануну.

Компания передала сведения об обнаруженной уязвимости компании ByteDance, разработавшей TikTok. На данный момент уже развернуто решение для ее устранения.

Ранее специалисты по кибербезопасности нашли уязвимость, которая способна навредить миллионам устройств на платформе Android.