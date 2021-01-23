Сын Трампа объяснил свое решение использовать Telegram

Дональд Трамп-младший, который является сыном бывшего президента США Дональда Трампа, объяснил свое решение перейти к использованию мессенджера Telegram. Об этом он рассказал в ролике, который разместил на своем канале.

Он выразил недовольство политикой таких социальных сетей, как Instagram, Twitter и Facebook. По его словам, на пользователей этих сервисов, которые придерживаются консерваторских взглядов, оказывается давление.

Кроме того, сын политика призвал «держаться подальше от большой тройки». При этом вице-президент компании Trump Organization добавил, что продолжит использовать Instagram, Twitter и Facebook, однако выразил уверенность в том, что он может быть там заблокирован в любой момент.

«Я рад быть здесь, в Telegram», — сказал Трамп-младший.

Ранее на фоне общей блокировки социальных сетей экс-главы Белого дома Дональда Трампа видеохостинг YouTube подтвердил намерение о продлении блокировку аккаунта политика.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

Аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа, который официально покинул пост 20 января, в ряде социальных сетей были заблокированы на фоне штурма Капитолия.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она должна быть рассмотрена сенатом.