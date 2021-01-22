AP: Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу

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Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи во время мероприятия Тегеране, 17 сентября 2019 года
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которая, предположительно, связана с верховным лидера Ирана аятоллой Али Хаменеи, после размещенного сообщения с угрозами в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, передает AP News.

В сообщении была картинка, на которой экс-глава Белого дома играл в гольф в тени гигантского дрона. Под изображением была следующая надпись: «Месть несомненна». Данная фраза связана с речью Хаменеи, произнесенной им на первой годовщине убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Месть обязательно будет в нужное время», — заявил тогда Хаменеи.

По словам представителя Twitter, этот аккаунт нарушил политику соцсети и является фальшивым. В компании не стали уточнять детали.

Как отмечает агентство, другие учетные записи, которые связаны с офисом Верховного лидера Ирана, остаются активными, в том числе и его аккаунт.

Ранее сообщалось, что судья в Ираке выписал ордер на арест экс-президента США Дональда Трампа по обвинению в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.