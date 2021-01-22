AP: Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу

Социальная сеть Twitter заблокировала учетную запись, которая, предположительно, связана с верховным лидера Ирана аятоллой Али Хаменеи, после размещенного сообщения с угрозами в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, передает AP News.

В сообщении была картинка, на которой экс-глава Белого дома играл в гольф в тени гигантского дрона. Под изображением была следующая надпись: «Месть несомненна». Данная фраза связана с речью Хаменеи, произнесенной им на первой годовщине убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Месть обязательно будет в нужное время», — заявил тогда Хаменеи.

По словам представителя Twitter, этот аккаунт нарушил политику соцсети и является фальшивым. В компании не стали уточнять детали.

Как отмечает агентство, другие учетные записи, которые связаны с офисом Верховного лидера Ирана, остаются активными, в том числе и его аккаунт.

Ранее сообщалось, что судья в Ираке выписал ордер на арест экс-президента США Дональда Трампа по обвинению в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.