РБК: операторы хотят возмещения затрат на слежку за больными COVID-19

Операторы связи попросили Минцифры выделить им деньги на возобновление передачи данных о передвижении зараженных COVID-19 граждан или контактировавших с ними ведомству.

Как сообщает РБК, соответствующее письмо главе министерства Максуту Шадаеву направила глава объединяющей основных операторов связи рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» Анна Серебряникова.

Отмечается, что перезапуск системы мониторинга запланирован в пяти регионах России: в Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях. Данная процедура подразумевает «дополнительные издержки»: привлечение на постоянной основе сотрудников и выделение ресурсов внутренних систем для обработки информации, поэтому операторы хотят получить возмещение своих затрат.

В качестве основных источников финансирования для этого в письме указаны резервный фонд правительства и средства федерального проекта «Информационная инфраструктура».

До этого операторам не компенсировали передачу сведений.

Ранее руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что власти столицы создали мобильное приложение для контроля за проходящими лечение от коронавируса на дому пациентами.