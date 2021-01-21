Прокуратура Москвы вынесла предупреждения пяти онлайн-сервисам из-за публикаций о митингах

Прокуратура Москвы вынесла пяти интернет-сервисам предупреждения из-за публикаций с призывами к участию в несогласованных акциях 23 января.

Отмечается, что соответствующие публикации были выявлены в том числе и в соцсетях.

«Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — говорится на сайте ведомства.

Так, руководство пяти интернет-сервисов получило предостережения. О каких именно платформах идет речь, в прокуратуре не уточнили.

Ранее Роскомнадзор заявил, что оштрафует социальные сети за призывы подростков участвовать в несанкционированных митингах.