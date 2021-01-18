Отключенный после беспорядков в Вашингтоне сайт приложения Parler снова заработал
Анна Светлова
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Ранее отключенный сайт приложения Parler, которое активно использовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа, снова заработал. Об этом сообщает Reuters.
«Привет, мир, эта штука включена?» — написал генеральный директор платформы Джон Матце.
Он также подчеркнул, что не позволит подавлять общественное мнение. Он напомнил, что сайт изначально был создан для того, чтобы люди могли говорить то, что думают.
Ранее Джон Матце заявил, что он и его семья вынуждены скрываться из-за угроз убийства в свой адрес.
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