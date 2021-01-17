Чат-бота для сообщений о нарушениях в СИЗО запустили в Москве

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков рассказал о запуске чат-бота, с помощью которого можно будет заявить о нарушениях в учреждениях ФСИН и МВД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что чат-бот будет работать в Telegram.

По его словам, речь идет о противоправных действиях в работе спецприемников, отделов полиции, изоляторов временного содержания, а также центров временного содержания иностранных граждан, ФСИН и Минздрава.

Волков подчеркнул, что пользователи могут подавать обращения в свободной форме, однако советует указывать ФИО человека, чьи права были нарушены, а также собственные данные. Председатель ОНК добавил, что стоит указывать и учреждение, где был установлен факт нарушения и описание проблемы.

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