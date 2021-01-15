Поликлиникам разрешили отказаться от бумажных медкарт

Российские поликлиники с 1 февраля смогут отказаться от ведения бумажных медкарт пациентов, переведя их в электронный формат. Об этом сообщается в приказе Минздрава России от 12 января.

Решение вести документооборот в цифровом формате будет принимать каждое медучреждение по отдельности. При этом за пациентами оставят право выбора.

По словам директора института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Филиппа Копылова, приказ даст возможность российским поликлиникам внедрять систему электронных медкарт, которая уже работает в Москве.

«Сейчас врачи вынуждены выполнять следующую последовательность действий: сначала вводить данные пациента на компьютере, затем распечатывать протокол осмотра и вкладывать в карту пациента. В этом плане переход на электронный документооборот избавит врачей от ненужной рутины», — цитирует Копылова пресс-служба Минздрава.

Эксперт предупредил, что с электронными медкартами появится риск потерять данные пациентов из-за технического сбоя. Но, по словам Копылова, этого можно избежать при хорошем уровне безопасности и своевременном архивировании документов.

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