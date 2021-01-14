Twitter разблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»
Максимс Краюшкинс
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Twitter разблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Профиль вакцины в соцсети теперь доступен.
Ранее Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Авторы аккаунта призвали подписчиков обратиться в Twitter с просьбой разблокировать страницу.
«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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