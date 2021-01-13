Аккаунты подростков от 13 до 15 лет в TikTok будут приватными

Видеосервис TikTok сделает приватными аккаунты подростков в возрасте от 13 до 15 лет, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Подчеркивается, что TikTok стремится создать дружественную и безопасную атмосферу для своих пользователей, в том числе для несовершеннолетних. Из-за этого сервис меняет некоторые настройки безопасности для пользователей младше 18 лет.

«Сегодня TikTok обновляет настройки конфиденциальности для всех зарегистрированных учетных записей пользователей в возрасте от 13 до 15 лет: их аккаунты автоматически станут приватными», — сообщили в компании.

Это означает, что ролики таких аккаунтов смогут смотреть только одобренные пользователем лица.

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