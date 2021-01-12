Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил первые 8 протоколов в отношении СМИ-иноагентов, сообщается на сайте ведомства.

Там отмечается, что дела возбуждены по ст. 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение СМИ-иноагентом требований закона о маркировке распространяемой им информации.

Протоколы будут направлены в суд, который примет решение о наложении штрафов. Как напомнили в Роскомнадзоре, СМИ грозят санкции в размере 500 тыс. руб. (для юридических лиц) и 50 тыс. руб. (для должностных лиц).

Ранее Госдума приняла закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.

Согласно документу, статус иноагента могут получить физические лица, например, аккредитованные в России иностранные журналисты.

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